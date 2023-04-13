Премьер Сунак назвал Британию сверхдержавой

Великобритании не нужно быть членом Евросоюза, она и так является "сверхдержавой во внешней политике", заявил британский премьер Риши Сунак порталу Conservative Home, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Великобритания активна и ведет деятельность по всему миру, везде, где это важно. Нам не нужно быть частью ЕС, чтобы быть сверхдержавой во внешней политике. Мы и есть сверхдержава во внешней политике", - сказал он.

По его словам, Британия делает такие вещи, которые другие страны не могут, и возможность вести деятельность во многих регионах мира является одной из самых сильных сторон Соединенного Королевства. Это стало возможным благодаря взаимоотношениям Британии с другими странами и их уважении к ней. Глава британского кабмина напомнил о "Виндзорском рамочном соглашении", подписанном с Евросоюзом и начале реализации программы в рамках AUKUS.