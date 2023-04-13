https://news.day.az/world/1555293.html Протестующие во Франции забросали полицейских взрывчаткой - ВИДЕО
Протестующие во Франции забросали полицейских взрывчаткой - ВИДЕО
Протестующие во Франции бросили взрывчатое вещество в полицейских. Момент попал на видео, которое появилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как в группу полицейских прилетает взрывчатка. Происходил хлопок, после которого начинается пожар. На некоторых полицейских загорелась форма.
За кадром слышны крики и аплодисменты протестующих. После этого группа полицейских побежала в сторону протестующих. Вновь разделись звуки взрывов.
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