Мы открыли новую страницу отношений с Египтом

Мы хотим заполнить новую страницу, которую мы открыли с Египтом совместными проектами и историями успеха. Сегодня мы договорились предпринять конкретные шаги для улучшения отношений в предстоящий период.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самихом Шукри, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Заявив, что он рад принимать у себя Шукри, Чавушоглу напомнил, что они встречаются в третий раз за последний месяц.

"Мы рады ускорению наших отношений после встречи наших президентов в Дохе. Сегодня мы подтвердили моему коллеге и брату Шукри нашу волю продолжать этот импульс. Мы хотим заполнить новую страницу, которую мы открыли с Египтом совместными проектами и историями успеха и предпринять конкретные шаги для улучшения отношений в предстоящий период", - заявил Чавушоглу.

Подчеркнув важность турецко-египетских отношений и сотрудничества, Чавушоглу продолжил словами: "Отныне по Ливии мы будем работать в более тесном сотрудничестве. Мы считаем, что наши взгляды не сильно отличаются, мы можем по-разному думать о некоторых методах, но нам нужно более тесно сотрудничать, работая над дорожной картой. Мы продолжим работать вместе в будущем".

Заявив, что они также обсудили проблему Сирии и проинформировал Шукри о четырехсторонних встречах, которые могут состояться в будущем, Чавушоглу сказал: "Для всех нас важны постоянный мир и стабильность в Сирии. Для этого должны быть предприняты серьезные шаги. Мы готовы к тесному сотрудничеству и по этому вопросу. Мы будем в нем участвовать. Будем обмениваться мнениями".

Чавушоглу добавил, что они с Шукри говорили о том, что в Ливии должны состояться честные, свободные и прозрачные выборы. По его словам, министры обменялись мнениями по поводу условий этих выборов.