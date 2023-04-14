В Испании начато расследование в отношении владельца чат-бота ChatGPT

Испанское агентство по защите данных (AEPD) сообщило о начале предварительного расследования против владельца компании из США OpenAI, которая разработала чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Испанское агентство по защите данных (AEPD) начало в пределах своей компетенции предварительное расследование в отношении американской компании OpenAI, владельца сервиса ChatGPT, в связи с возможным несоблюдением правил", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что испанский регулятор попросил Европейский совет по защите данных (EDPB) включить сервис ChatGPT для рассмотрения на своем пленарном заседании.