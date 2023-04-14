Мощная песчаная буря в Монголии
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Мощная песчаная буря, возникшая в Монголии, с начала недели добралась до северного Китая, и продолжает проходить район за районом, на много часов закрывая для местных жителей солнце.

Окончание песчаной бури в Китае ожидают к концу недели.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.