https://news.day.az/world/1555366.html Мощная песчаная буря в Монголии - ВИДЕО
Мощная песчаная буря в Монголии - ВИДЕО
Мощная песчаная буря, возникшая в Монголии, с начала недели добралась до северного Китая, и продолжает проходить район за районом, на много часов закрывая для местных жителей солнце.
Окончание песчаной бури в Китае ожидают к концу недели.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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