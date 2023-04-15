В Южной Корее будут выплачивать ежемесячное пособие замкнутым молодым людям

Правительство Южной Кореи запустило программу поддержки молодых людей, ведущих замкнутый образ жизни и не покидающих свои жилища. Для того чтобы помочь им социализироваться, государство будет выплачивать ежемесячное пособие в размере 650 000 вон (примерно 847 манатов), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ежемесячное пособие будет выдаваться молодым людям и подросткам в возрасте от 9 до 24 лет, которые испытывают серьезный дискомфорт при общении с окружающими. Это часть программы по социализации тех, кого называют японским термином "хикикомори" - людей, выбравших добровольную изоляцию от общества. Предполагается, что она облегчит им поездки на учебу или на работу, а также поможет посещать культурные учреждения.

В документах, обнародованных правительством по поводу принятых мер, говорится, что 40% живущих в уединении молодых людей приняли решение самоизолироваться в подростковом возрасте, и многие из них происходят из бедных семей.