Пираты захватили танкер у берегов Западной Африки

У побережья Кот-д'Ивуара в Западной Африке танкер, зарегистрированный в Сингапуре, пропал после проникновения на его борт неустановленных лиц. Об этом пишет в пятницу, 14 апреля, газета Malay Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Издание уточняет, что инцидент произошел несколько дней назад, 10 апреля. Отмечается, что, по сообщению Морского и портового управление Сингапура (MPA), с этого дня владелец судна Success 9 не может установить связь с танкером.

MPA сообщило также, что обратилось за помощью к властям региона, включая власти Кот-д'Ивуара и Ганы.

"Власти Кот-д'Ивуара развернули свои воздушные и морские средства в районе последней известной позиции судна", - отметили в MPA, добавив, что также связались с Региональным морским координационным центром, который координирует усилия пяти западноафриканских стран: Кот-д'Ивуара, Ганы, Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

Отмечается, что судно было взято на абордаж неизвестными примерно в 300 морских милях (555 км) от Кот-д'Ивуара в Гвинейском заливе.