https://news.day.az/world/1555444.html Названо число жертв землетрясения в Турции
Названо число жертв землетрясения в Турции
Число жертв землетрясения в Турции достигло 50 500 человек.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.
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