В Англии выросла смертность

В марте в Великобритании, когда проводили забастовку молодые врачи, значительно вырос показатель смертности. Об этом 14 апреля сообщила газета The Telegraph, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"За неделю забастовок младших врачей и последовавшую за ней неделю была зарегистрирована 22 571 смерть, что на 2 247 - 11,1% - выше среднего показателя", - пишет издание.

При этом, как заявил представитель Британской медицинской ассоциации Филипп Бэнфилд, без строгой проверки данных невозможно сказать, к каким последствиям привела забастовка интернов. Он также отметил, что в Уэльсе, где забастовки не проводились, рост смертности тоже наблюдался.

Забастовка врачей-интернов проходила с 13 по 15 марта, однако молодые медики не смогли достичь соглашения с британским правительством по повышению заработной платы. Вместе с тем в этот период были отменены более 175 тыс. больничных приемов и операций. На текущей неделе молодые врачи снова организовали четырехдневную забастовку.