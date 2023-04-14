Сильное землетрясение у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в пятницу у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 86 км к северо-западу от города Тубан, где проживают 76,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 592 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.