https://news.day.az/world/1555485.html Сильное землетрясение у берегов Индонезии
Сильное землетрясение у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в пятницу у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 86 км к северо-западу от города Тубан, где проживают 76,2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 592 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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