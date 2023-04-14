В Австрии канатные дороги на курортах будут использовать как электростанции

Австрийский стартап Bergwind предложил переделывать простаивающие канатные дороги на горнолыжных курортах в ветряные и солнечные электростанции, сообщает портал Euro Puls, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Значительная часть подъемников не работает большую часть года. По мнению стартапа, в это время их можно использовать как альтернативные источники энергии: ветряные турбины или фотоэлектрические модули могут быть закреплены на тросах вместо кресел и кронштейнов для горнолыжников. На канатных трассах есть датчики ветра - это поможет планировать накопление энергии.

Ее можно будет использовать непосредственно для работы "канаток", а также для зарядки электромобилей, производства водорода или отопления отелей на курортах.

Стартап уже построил прототипы ветряных турбин, скоро будут проведены первые тесты.

Почти 22% потребляемой энергии в странах ЕС уже происходит из возобновляемых источников - ветер, солнце и другие, не усугубляющих глобальное потепление, отмечает портал в этом контексте.