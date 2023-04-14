Китай согласился помочь странам-должникам

Китай согласился сотрудничать с G20 в рамках общей программы группы по реструктуризации суверенного долга развивающихся стран. Об этом глава центрального банка КНР И Ган заявил на встрече с министрами финансов государств "Большой двадцатки" в Вашингтоне, сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Китай готов работать со всеми сторонами для реализации общей структуры урегулирования задолженности", - сказал И Ган. Разработанная G20 инициатива направлена на помощь и координацию переговоров двусторонних кредиторов и стран с проблемной задолженностью. На данный момент для участия в ней зарегистрировались Чад, Эфиопия и Замбия. Данные МВФ на конец февраля 2023 года указывают на то, что девять стран находятся в "тяжелом долговом положении", еще 27 стран - в группе "высокого риска".

Проблемы с суверенным долгом развивающихся стран были в центре внимания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка на встречах этого года, так как пандемия и рост инфляции отразились на способности многих правительств обслуживать внешние обязательства. Китай, ставший в последние десятилетия самым крупным кредитором беднейших стран, обогнав США, настаивает на том, что такие западные финансовые институты, как Всемирный банк и МВФ, должны отойти от правил и напрямую участвовать в реструктуризации долга, взяв на себя часть проблем кредиторов.

Однако развитые страны выступили против, считая, что такие учреждения должны сохранить свой "привилегированный" статус "старших" кредиторов, которые освобождены от участия в урегулировании задолженностей. Они утверждают, что такой статус является основой высоких рейтингов многосторонних институтов и имеет большое значение для их способности предоставлять дешевые кредиты.

Западные страны также обвиняют Китай в том, что он задерживает реструктуризацию долга таких стран, как Замбия, которая ожидает следующего транша из пакета МВФ в размере 1,3 миллиарда долларов. Однако в последние дни официальные лица США высказались о выходе из тупика в отношениях с Пекином. На своем сайте Народный банк Китая сообщил, что во время визита в Вашингтон И Ган встретился с несколькими главами центральных банков, включая Замбию и Шри-Ланку.