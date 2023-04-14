Уровень инфляции в Швеции снизился

Инфляция в Швеции в марте сократилась в годовом исчислении до 10,6% с 12% в феврале. Об этом сообщило в пятницу Центральное статистическое бюро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам эксперта бюро по ценовой статистике Карла Мортенссона, инфляция пошла в марте вниз из-за снижения цен на электроэнергию на 2,2%. На протяжении трех месяцев до этого они росли.

Однако продукты питания, включая безалкогольные напитки, продолжили дорожать. В марте цены на них поднялись по сравнению с февралем на 1,2%. Подорожали и одежда с текстилем.

Согласно Индексу потребительских цен, уровень инфляции, за исключением цен на электроэнергию, снизился с 9,3% в феврале до 8,9% в марте.