Индийский энергогигант передумал спасать планету

Индийский энергогигант NTPC передумал спасать планету от климатической катастрофы. Компания решила построить новые угольные электростанции и с помощью самого вредного для планеты топлива закрыть растущий спрос на электроэнергию в стране, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источника издания, NTPC в этом году собирается выдать заказы на строительство предприятий, способных генерировать 4,5 гигаватта энергии с помощью угля. Проекты мощностью по 1,6 гигаватта появятся в Ларе и Синграули, а еще одну электростанцию мощностью 1,36 гигаватта возведут в Медже.

Кроме того, NTPC намерена увеличить добычу угля на собственных шахтах на 48 процентов по сравнению с 2022 годом, до 34 миллионов тонн. Тем не менее компания задумывается и о генерации чистой энергии - так, энергогигант планирует построить предприятие для генерации экологически чистого водорода в Пудимадакена на месте, которое ранее предназначалось для угольной электростанции.