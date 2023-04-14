Премьер Польши раскритиковал подход ЕС к Китаю
Подход ряда стран Европейского союза (ЕС) к взаимодействию Китаем можно назвать неправильным. Такие отношения раскритиковал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает France 24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Они недальновидно смотрят в сторону Китая, чтобы продавать европейские продукты с огромными "геополитическими издержками", увеличивая нашу зависимость от Китая, а не уменьшая ее. Некоторые европейские страны пытаются сделать ту же ошибку в отношении Китая, что они ранее сделали в отношении России", - заявил он.
При этом политик отметил, что европейскую автономию можно сравнить с выстрелом себе в ногу, поскольку это означает смещение европолитики в сторону Китая и разрыв отношений с США.
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