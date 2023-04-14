Распространением утечек из Пентагона в сети мог заниматься школьник

Распространением секретных документов Пентагона в чате Wow Mao с 250 тыс. участников мог заниматься школьник. Об этом сообщает американское агентство ABC News.

Ранее появились сообщения о том, что секретные документы, предположительно, изначально попали в чат Thug Central Shaker в Discord, после чего попали в более крупный чат, а затем, по данным ABC News, на еще один сервер Discord, посвященный онлайн-игре Minecraft, а позже, 5 апреля, появились на портале 4chan и в Telegram-каналах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Администратор чата Wow Mao, известный под ником Krralj, сообщил журналистам, что изначально выложенные документы посчитали фальшивыми, поскольку многие пользователи чата выбирали ироничный стиль общения, однако, когда оказалось, что они могут быть настоящими, сообщения с ними были удалены, как и сам чат.

"Мы даже не хотели, чтобы документы распространялись... мы не хотим распространять опасные документы, подвергая опасности жизни людей", - подчеркнул администратор.

Документы были опубликованы пользователем под ником Lucca, который нашел их в Thug Central Shaker. Администратор чата описал его как хорошего гиперактивного ребенка, отметив, что он участвовал в дискуссиях в чате с 2021 года. Отец мальчика призвал журналистов проявить уважение, поскольку речь идет о ребенке, и отказался обсуждать произошедшее.

13 апреля ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона. Арестованному бывшему летчику Джеку Тейшейре грозят десятки лет в тюрьме, сейчас ему 21 год. Мужчина считал конфликт в Украине "удручающим".