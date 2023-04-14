Xiaomi отреагировала на ее включение в список «спонсоров войны»

Китайская компания Xiaomi отреагировала на решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внести ее в список "спонсоров войны". Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Xiaomi - компания по производству бытовой электроники, предлагающая продукты исключительно для гражданского и коммерческого использования", - отметили представители IT-гиганта. В заявлении фирмы говорится, что компания не поддерживает никаких военных действий - таким образом, корпорация выступила против включения ее в список "спонсоров войны".

В Xiaomi также заявили, что поддерживают право каждого потребителя в мире на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете. "У нас есть потребительские предприятия в более чем 100 странах и регионах, и мы соблюдаем все законы и правила во всех юрисдикциях, где работаем", - отмечается в сообщении.

14 апреля НАПК включило Xiaomi в список "международных спонсоров войны" по причине продолжения работы компании в России после начала специальной военной операции (СВО). В заявлении на сайте агентства говорится, что в 2022 году корпорация удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером по продажам смартфонов в России.