Чавушоглу обсудил с генсеком ОБСЕ на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Вене с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Об этом министр поделился информацией в своем аккаунте в Twitter, сообщает в пятницу Day.Az.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Украине и на Южном Кавказе, говорится в публикации.