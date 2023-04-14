https://news.day.az/world/1555601.html Чавушоглу обсудил с генсеком ОБСЕ на Южном Кавказе
Чавушоглу обсудил с генсеком ОБСЕ на Южном Кавказе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Вене с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
Об этом министр поделился информацией в своем аккаунте в Twitter, сообщает в пятницу Day.Az.
В ходе встречи обсуждалась ситуация в Украине и на Южном Кавказе, говорится в публикации.
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