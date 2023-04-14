Чавушоглу обсудил с генсеком ОБСЕ на Южном Кавказе
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Вене с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Об этом министр поделился информацией в своем аккаунте в Twitter, сообщает в пятницу Day.Az.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Украине и на Южном Кавказе, говорится в публикации.