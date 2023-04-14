Посол Дании вызван в МИД Турции

Турция осуждает оскорбительные действия, совершенные сегодня в Дании против священного Корана и турецкого флага.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В связи с этим сегодня в МИД был вызван посол Дании в Турции.

Внешнеполитическое ведомство довело до сведения посла решительный протест турецкой стороны и недопустимость подобных действий.