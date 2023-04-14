https://news.day.az/world/1555611.html Посол Дании вызван в МИД Турции
Посол Дании вызван в МИД Турции
Турция осуждает оскорбительные действия, совершенные сегодня в Дании против священного Корана и турецкого флага.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.
В связи с этим сегодня в МИД был вызван посол Дании в Турции.
Внешнеполитическое ведомство довело до сведения посла решительный протест турецкой стороны и недопустимость подобных действий.
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