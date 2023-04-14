Детали задержания "главы" ячейки террористической организации FETÖ в Азербайджане

Спецоперация по задержанию Мехмета Джинтосуна, одного из организаторов финансирования террористической организации FETÖ и "главы" ячейки этой террористической организации в Азербайджане проводилась в Ираке.

Как передает Day.Az, об этом TurkicWorld сообщили турецкие дипломатические источники.

Было отмечено, что во время своего длительного пребывания в Ираке Джинтосун находился в тесном сотрудничестве с другими членами террористической организации.

Напомним, что сегодня в результате операции, проведенной за пределами страны Управлением национальной разведки Турции, один из организаторов финансирования террористической организации FETÖ Мехмет Джинтосун был доставлен в Турцию.

Как отмечается, в 1995-2014 годах Джинтосун действовал в качестве "главы" ячейки террористической организации FETÖ в Азербайджане.

Он вернулся в Турцию в 2014 году и бежал оттуда после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.