https://news.day.az/world/1555615.html Байден заявил об ограничении в США распространения секретной информации из-за утечки
Байден заявил об ограничении в США распространения секретной информации из-за утечки
Американское правительство ограничит масштабы доступа госслужащих США к секретной информации в свете нынешней утечки материалов Пентагона.
Об этом говорится в опубликованном в пятницу письменном заявлении президента США Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я отдал распоряжение нашему военному и разведывательному сообществу сделать шаги, чтобы укрепить безопасность "чувствительной" информации и ограничить ее распространение, и наша команда, отвечающая за национальную безопасность, тесно координирует действия с партнерами и союзниками", - отмечается в документе.
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