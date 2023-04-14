Байден заявил об ограничении в США распространения секретной информации из-за утечки

Американское правительство ограничит масштабы доступа госслужащих США к секретной информации в свете нынешней утечки материалов Пентагона.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу письменном заявлении президента США Джо Байдена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я отдал распоряжение нашему военному и разведывательному сообществу сделать шаги, чтобы укрепить безопасность "чувствительной" информации и ограничить ее распространение, и наша команда, отвечающая за национальную безопасность, тесно координирует действия с партнерами и союзниками", - отмечается в документе.