https://news.day.az/world/1555616.html Макрон утвердит закон о пенсионной реформе - СРОКИ
Макрон утвердит закон о пенсионной реформе - СРОКИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время утвердит закон о пенсионной реформе.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении французского лидера.
По его данным, "закон будет промульгирован (подписан и официально обнародован) Макроном в ближайшие 48 часов" и вступит в силу.
Отдельные меры, предусмотренные этим документом, начнут действовать 1 сентября текущего года.
Ранее Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре