Во Франции начались беспорядки после одобрения Конституционным советом пенсионной реформы

Демонстрации протеста в ряде городов Франции в пятницу переросли в беспорядки и столкновения с полицией после решения Конституционного совета (КС) республики, одобрившего основные положения пенсионной реформы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные правоохранительных органов, на стихийную акцию протеста в Париже вышли около 4 тыс. человек. Несколько групп манифестантов собрались у здания столичной мэрии. Они поджигали мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В Ренне агрессивно настроенные демонстранты напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. В центре Нанта устроили пожар на трамвайных путях, столкновения манифестантов с полицией произошли у здания префектуры. Около 2,3 тыс. протестующих вышли на улицы Тулузы. Манифестации также проходят в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе, где правоохранители применили слезоточивый газ.

В пятницу Конституционный совет Франции признал законными основные положения пенсионной реформы, в том числе повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Президент Эмманюэль Макрон может подписать закон о реформе в ближайшие два дня.