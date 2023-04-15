США и Южная Корея укрепят связи для ответа на глобальные угрозы

Соединенные Штаты и Южная Корея намерены укреплять свои союзнические отношения и связи на фоне множества глобальных угроз.

Об этом в пятницу заявил посол США в Сеуле Филип Голдберг в рамках мероприятия вашингтонского Института Брукингса, посвященного грядущему 70-летию альянса США и Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это захватывающее время в двусторонних отношениях США и Южной Кореи. Глубина и широта наших отношений поражают. По мере нашего противостояния множеству глобальных угроз США и Республика Корея будут только углублять наши связи и нашу решимость. <...>. Эти двусторонние отношения уже динамичны и полны энергии", - сказал дипломат, видеообращение которого было показано в ходе мероприятия.

Посол отметил, что США намерены продолжать развивать отношения с Южной Кореей. "В октябре мы будем отмечать 70-летие договора о взаимной обороне между Соединенными Штатами и Республикой Корея, который заложил прочную основу для процветания корейского народа в годы после Корейской войны. На этой основе мы построили целую сеть политических, экономических, социальных связей и связей в сфере безопасности, чтобы нынешнее и будущие поколения корейцев и американцев пользовались теми возможностями, которые у них есть", - указал американский дипломат.

Визит президента Южной Кореи в США

Посол в ходе своего выступления также затронул предстоящий визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Вашингтон, который состоится 26 апреля. По его словам, лидер Южной Кореи и президент США Джо Байден обсудят в ходе визита "критическое значение альянса США и Республики Корея для мира, стабильности и процветания обеих стран, Индо-Тихоокеанского региона и мира". Оба президента подчеркнут, добавил он, "прочную силу несокрушимого альянса" Сеула и Вашингтона, а также "непоколебимую приверженность США" этой стране.

Голдберг указал, что президенты намерены обсудить "углубление и расширение" политических и экономических связей Вашингтона и Сеула, а также вопрос усиления экономической безопасности. На нескольких предыдущих саммитах США и Южная Корея заявили о поддержке миру и стабильности в Тайваньском проливе, что, по словам посла, важно для безопасности и сотрудничества в регионе. Вашингтон в ходе саммитов благодарил Сеул за "гуманитарную помощь и приверженность в восстановлении Украины", стороны обсуждали и способы помощи Киеву в ходе конфликта, добавил посол. Также Голдберг отметил действия руководства Южной Кореи по укреплению трехстороннего сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио и роль страны как "борца за демократию".

Вызовы для США и Южной Кореи

В дискуссии на мероприятии принимала участие заместитель помощника госсекретаря США по многосторонним вопросам и заместитель специального представителя по КНДР Чун Пак. Она отметила, что альянс Южной Кореи и США был и остается "стержнем мира, безопасности и процветания Северо-Восточной Азии и всего Индо-Тихоокеанского региона". Однако обе страны сталкиваются с вызовами.

В этом качестве она упомянула вопросы энергетической и продовольственной безопасности, которые "обострились" в результате конфликта в Украине, а также "стратегические отношения, которые выстраиваются между КНР и Россией". "Мы учитываем эти проблемы и чрезвычайно благодарны США и Республике Корея, а также другим нашим союзникам и партнерам в регионе, и нам предстоит проделать еще много работы", - указала сотрудница Госдепартамента.

Затрагивая ситуацию вокруг КНДР, представитель ведомства отметила, что за время пребывания у власти в стране Ким Чен Ына оружие, которым обладает Пхеньян, стало "все более сложно устроенным, разнообразным и опасным". В качестве ответной меры США, добавила она, продолжают "укреплять применение санкций" в отношении Пхеньяна. По словам сотрудницы Госдепартамента, граница КНДР остается закрытой, а ситуация в области здравоохранения и условия жизни в стране ухудшаются. По ее словам, существует "широкий международный консенсус", который заключается в том, что Пекин и Москва могут "делать больше для реализации санкций", а также могут убедить КНДР "сесть за стол переговоров". США вместе с союзниками и единомышленниками настроены на переговоры и диалог с Пхеньяном, поскольку это единственный способ разрешения ситуации, добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.