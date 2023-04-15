https://news.day.az/world/1555637.html В Конго боевики убили десятки человек
В Конго боевики убили десятки человек
Более 40 человек убиты в пятницу боевиками на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, нападению подверглись по меньшей мере три деревни в районе Джугу в провинции Итури.
Местные власти считают, что нападения совершили члены группировки "Кооператив для развития Конго", отмечает агентство.
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