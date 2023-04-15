В Конго боевики убили десятки человек

Более 40 человек убиты в пятницу боевиками на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, нападению подверглись по меньшей мере три деревни в районе Джугу в провинции Итури.

Местные власти считают, что нападения совершили члены группировки "Кооператив для развития Конго", отмечает агентство.