Обвиняемый в «предательстве» Пентагона может быть приговорен к 15 годам тюрьмы

Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра в случае признания виновным может быть приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Как сообщает Day.Az, с такими оценками выступила в пятницу газета The New York Times.

Тейшейре предъявлены обвинения по двум пунктам - в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, а также в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. Первый пункт обвинения предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет. По второму пункту обвинения Тейшейра может быть приговорен к десяти годам тюрьмы.

Следующее заседание суда назначено на 19 апреля.