Байден заявил, что скоро объявит о своем решении выдвигаться на второй срок

Американский лидер Джо Байден заявил в пятницу, что уже принял решение относительно участия в президентских выборах в 2024 году, объявит о нем относительно скоро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов о своих планах, касающихся переизбрания на пост президента, перед вылетом из Дублина.

"Я говорил вам, что мой план - баллотироваться вновь", - добавил Байден.

"Поездка сюда [в Ирландию] только укрепила мой оптимизм в отношении того, что может быть сделано", - подчеркнул президент, говоря о выдвижении своей кандидатуры.

Как сообщил ранее информационный портал Axios, многие демократы рассчитывали, что их однопартиец начнет предвыборную кампанию в январе после того, как обсудит решение об участии в выборах со своей семьей. Но этого не произошло.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Предыдущий глава государства республиканец Дональд Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране.