Обнародован портфель проектов ЕБРР в Туркменистане

Кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане на 28 февраля 2023 года оценивался на сумму около 33 миллионов евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 23 проектов.

Большая часть портфеля (95 процентов, или 32 миллиона евро) нацелена на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а пять процентов, или один миллион евро - на инвестиции в финансовые институты.

В целом банк инвестировал в Туркменистан свыше 336 миллионов евро по 87 проектам.

Отметим, что ранее глава представительства ЕБРР в Туркменистане Фатих Туркменоглу сообщил, что банк продолжит оказывать поддержку малым и средним предпринимателям, которые уже экспортируют или заинтересованы начать экспортную деятельность, чтобы внести вклад в экономику страны.