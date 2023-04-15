https://news.day.az/world/1555650.html Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в субботу в "Официальной газете Французской республики".
Это произошло после того, как в пятницу Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет
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