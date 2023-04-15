Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в субботу в "Официальной газете Французской республики".

Это произошло после того, как в пятницу Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет