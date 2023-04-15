Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии

Возле места выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Сообщается, что политик не пострадал. Его эвакуировали.

Звук взрыва послышался в 11:30 часов по местному времени. Взрыв произошел после того, как Кисида закончил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма, после чего должен был выступать публично.

Агентство Kyodo сообщает, что в Кисиду был брошен объект, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету.

На месте происшествия был задержан один мужчина.