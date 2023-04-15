США, Япония и Южная Корея договорились о противоракетных учениях

В Министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что вместе с США и Японией достигли договоренности о регулярных учениях по противоракетной и противолодочной обороне для противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что договор был заключен заместителями министров обороны. Также стороны обсудили проблему Корейского полуострова, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.