https://news.day.az/world/1555656.html США, Япония и Южная Корея договорились о противоракетных учениях
США, Япония и Южная Корея договорились о противоракетных учениях
В Министерстве обороны Южной Кореи сообщили, что вместе с США и Японией достигли договоренности о регулярных учениях по противоракетной и противолодочной обороне для противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что договор был заключен заместителями министров обороны. Также стороны обсудили проблему Корейского полуострова, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.
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