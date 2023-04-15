На Аляске отменили десятки авиарейсов

Последствия от извержения вулкана Шивелуч, похоже, вышли за границы России. Сегодня на Аляске сообщили об отмене почти 30 рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, и хотя код авиаопасности был снижен до оранжевого, облако пепла с Камчатки все больше влияет на полеты в этом штате США, считают местные авиакомпании.

Уже появились первые жертвы чудовищного пеплопада. Жители одного из камчатских сел наткнулись на пострадавшую от извержения вулкана ворону, которая была просто скована пеплом, будто ее залили бетоном. Она окаменела прямо в снегу.

Вулканологов уже удивила структура потока из Шивелуча, выяснилось, что она отличается от предыдущих извержений.