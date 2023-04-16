https://news.day.az/world/1555688.html Танцевальный рекорд в Индии - ВИДЕО
Танцевальный рекорд в Индии - ВИДЕО
В городе Гувахати индийского штата Ассам более 11 000 танцоров и музыкантов исполнили танец Биху, установив два мировых рекорда: по числу самих танцоров и по числу барабанщиков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, танец биху является неотъемлемой частью ассамской культуры и исполняется во время ежегодного фестиваля, который знаменует начало Нового года по местному календарю.
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