В Испании более трех суток борются с лесным пожаром

Более трех суток в Испании борются с лесным пожаром, который начался в национальном парке Альто-Тахо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уже более 2500 человек эвакуированы из ближайших населенных пунктов. Десятки домов сгорели. Власти Испании мобилизовали все экстренные службы.