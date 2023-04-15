https://news.day.az/world/1555694.html В Испании более трех суток борются с лесным пожаром - ВИДЕО
В Испании более трех суток борются с лесным пожаром - ВИДЕО
Более трех суток в Испании борются с лесным пожаром, который начался в национальном парке Альто-Тахо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Уже более 2500 человек эвакуированы из ближайших населенных пунктов. Десятки домов сгорели. Власти Испании мобилизовали все экстренные службы.
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