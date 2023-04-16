Первый штат США официально запретил TikTok

Законодатели штата Монтана (США) приняли закон о запрете работы мобильного приложения TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Законопроект, известный как SB 419, запрещает магазинам мобильных приложений предлагать TikTok для загрузки пользователям в Монтане. При этом Apple и Google, управляющие магазинами мобильных приложений, будут оштрафованы за нарушение запрета, если законопроект будет принят.

Пока неясно, как государство будет обеспечивать соблюдение запрета. Законопроект направили на подпись губернатору Монтаны Грегу Джанфорте.

"Губернатор внимательно рассмотрит любой законопроект, который законодательный орган отправит ему на стол", - заявил представитель офиса губернатора Монтаны.