Уствновлена личность мужчины, устроившего взрыв рядом с премьером Японии

Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали мужчину, который совершил взрыв перед выступлением премьер-министра Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщает Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции, им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из префектуры Хего на западе Японии. Оперативные сотрудники при задержании забрали у него цилиндрический предмет, который, по предварительной информации, является взрывным устройством. Сам Кимура никак не комментирует случившееся, на допросе он молчал.