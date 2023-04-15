ФРС одобрила сделку по приобретению Credit Suisse активов банка UBS в США

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, одобрила в пятницу приобретение швейцарским банком UBS американских активов банка Credit Suisse. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу ФРС объявила о своем одобрении приобретения компанией UBS Group AG из Цюриха (Швейцария) американских дочерних компаний Credit Suisse Group AG из Цюриха (Швейцария)", - отмечается в документе.

UBS обязался предоставить регулятору план процесса приобретения активов Credit Suisse. В него будут включены более строгие требования, в том числе конкретные стандарты ликвидности для банка, в связи с увеличением размера учреждения. ФРС будет проводить анализ слияния банков, в результате которых появится финансовое учреждение с общими активами в более чем $250 млрд.

Как отмечают аналитики, одобрение ФРС заявки UBS на приобретение Credit Suisse стало ключевым этапом в вопросе слияния двух банков, организованного в прошлом месяце властями Швейцарии.

19 марта Федеральный совет Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составляет 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ожидается, что слияние банков завершится ко второй половине 2023 года. UBS заявил, что ожидает, что в результате сделки появится финансовое учреждение с общим объемом инвестированных активов более чем $5 трлн.

Ранее Credit Suisse опубликовал доклад с признанием недостаточности внутреннего контроля, а генеральный директор банка Ульрих Кернер в интервью агентству Bloomberg объявил о продолжающемся оттоке клиентов.