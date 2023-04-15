https://news.day.az/world/1555738.html Вулкан Попокатепетль начал извергаться в Мексике - ВИДЕО
Вулкан Попокатепетль начал извергаться в Мексике - ВИДЕО
Мексику заваливает пеплом. Вслед за российским Шивелучем начал активное извержение знаменитый вулкан с непростым названием Попокатепетль.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вулкан выбросил огромное количество пепла, чем напугал и местных, и туристов. Возможно, из-за активности вулкана властям придется временно закрыть аэропорт в столице Мехико.
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