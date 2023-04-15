Вулкан Попокатепетль начал извергаться в Мексике
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Мексику заваливает пеплом. Вслед за российским Шивелучем начал активное извержение знаменитый вулкан с непростым названием Попокатепетль. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, вулкан выбросил огромное количество пепла, чем напугал и местных, и туристов. Возможно, из-за активности вулкана властям придется временно закрыть аэропорт в столице Мехико.