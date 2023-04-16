Южная Корея решила запретить импорт портовых кранов из Китая
Южная Корея решила отказаться от импорта китайских портовых кранов, опасаясь того, что Китай может использовать эти портовые краны для шпионажа, сообщает Business Korea, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.
В администрации порта Инчхон решили отдать предпочтение портовым кранам отечественного производства и отказаться от использования иностранных аналогов.
Аналогичным образом, администрация порта Пусан планирует больше не устанавливать в своих доках портовые краны иностранного производства.
Ранее в США заявили, что на портовые краны китайского производства могли установить датчики, позволяющие вести военный шпионаж.
В настоящее время на долю китайской государственной компании Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) приходится 80% портовых кранов в США. Аналогичное соотношение составляет 48,7% в Южной Корее.
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