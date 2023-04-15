В Турции повторили условие для вступления Швеции в НАТО

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала tv100 заявил, что Швеция вступит в НАТО только при соблюдении ранее озвученного условия о совместном противодействии терроризму, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Их (Властей Швеции - Ред.) логика такова: организация, которая не нападает на Швецию, не является террористической организацией. Я сказал им: "Мы не хотим ничего незаконного и противоречащего обычаям, мы просто говорим избавиться от террористов в вашей стране", - подчеркнул пресс-секретарь турецкого президента.

При выполнении этого условия Швеция сможет стать членом НАТО, заверил Калын.

По его словам, союзники Турции по НАТО должны учитывать главную цель альянса - обеспечение безопасности государств. Именно поэтому страны - члены должны быть солидарны с Анкарой в выдвинутом Стокгольму требовании.