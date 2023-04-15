Кадры спасения премьера Японии Кисиды во время взрыва

Момент спасения премьер-министра Японии Фумио Кисиды во время взрыва в городе Вакаяма попал на видео. Кадры появились в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На видео можно заметить, что Кисида стоит спиной к камере, рядом собралось много людей. В какой-то момент рядом с премьером приземляется предмет, который кто-то бросил из толпы.
Служба безопасности Кисиды отреагировала мгновенно. Над премьером развернули раскладной бронированный дипломат. Охранники оттеснили Кисиду от подозрительного предмета. В этот момент люди начали кричать.
Напомним, утром 15 апреля в японском городе Вакаяма мужчина взорвал дымовую шашку рядом с людьми, пришедшими послушать выступление премьера Фумио Кисиды.
В результате никто не пострадал, а сам политик был эвакуирован в полицейское управление города и отменил публичную речь, однако вскоре все-таки решил обратиться к собравшимся. Сам нападавший был задержан на месте и вскоре арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу.