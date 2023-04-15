Кадры спасения премьера Японии Кисиды во время взрыва

На видео можно заметить, что Кисида стоит спиной к камере, рядом собралось много людей. В какой-то момент рядом с премьером приземляется предмет, который кто-то бросил из толпы.

Служба безопасности Кисиды отреагировала мгновенно. Над премьером развернули раскладной бронированный дипломат. Охранники оттеснили Кисиду от подозрительного предмета. В этот момент люди начали кричать.