https://news.day.az/world/1555817.html Армия Судана блокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме - ВИДЕО
Армия Судана блокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме - ВИДЕО
Все подъезды к президентскому дворцу в Хартуме заблокированы, сам дворец окружен бронетехникой суданской армии.
Об этом в субботу сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, звуки перестрелок слышны во многих районах Хартума. Телеканал сообщает, что в Хартуме распространяется паника.
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