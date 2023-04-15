Армия Судана блокировала подъезды к президентскому дворцу в Хартуме

Все подъезды к президентскому дворцу в Хартуме заблокированы, сам дворец окружен бронетехникой суданской армии.

Об этом в субботу сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, звуки перестрелок слышны во многих районах Хартума. Телеканал сообщает, что в Хартуме распространяется паника.