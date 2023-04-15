Турция ведет переговоры с «Газпромом» и рядом стран по поставкам газа

Турция ведет переговоры с "Газпромом" по поставкам российского природного газа и выступает за диверсификацию источников энергоносителей, рассказал официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын телеканалу "ТВ-100", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, переговоры ведет компания "Боташ".

"Между "Боташ" и "Газпромом" ведутся некоторые переговоры, и они продолжают контакты со всеми, чтобы покупать природный газ по самой низкой цене", - цитирует Калына издание Sarkul Awsat.

Калын пояснил, что речь идет о контактах с Ираном, Ираком и Алжиром.

Представитель президента также рассказал об обнаружении нового месторождения газа в Черном море. В ближайшие дни пройдет церемония зажжения первого газа в районе Фильос, а ориентировочно в мае природный газ начнет поступать жителям, рассказал он. Диверсификация энергоносителей будет способствовать началу поставок местным потребителям газа с черноморских месторождений Турции, утверждает дипломат.