Европейцев ждет катастрофическая засуха

Сильная засуха на юге Европы уже второй год негативно сказывается на сельском хозяйстве региона и приводит к увяданию посевов и задержке посевных работ. Это может привести к дальнейшему росту продовольственной инфляции, сообщили в агентстве Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Хотя специалисты и прогнозируют, что обильные дожди в центральной и северной части Европы позволят увеличить урожайность зерна на восемь процентов в сравнении с прошлым годом, ситуация на юге Евросоюза катастрофическая. Так, более 60 процентов сельской местности Испании столкнулись с засухой.

Ухудшаются условия для фермеров и в Италии и Португалии, где в прошлом году жаркая погода привела к увяданию рисовых полей, посевов кукурузы и оливковых рощ.

Эксперты полагают, что в этом году засуха ударит по урожайности помидоров и фруктов, а также по производству сои и кукурузы, что приведет к росту расходов производителей мяса и птицы.

В статье обратили внимание на то, что рост температур и нехватка воды в регионе привела к стремительному повышению цен. Так, цена на помидоры, которые являются основным продуктом "южного" рациона, уже выросли на 30 процентов в сравнении с 2022 годом.

"Мы рискуем оказаться в драматической ситуации через несколько недель", - заявил в беседе с агентством глава итальянской фермерской группы Confagricoltura Массимилиано Джансанти.