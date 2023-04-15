В Нидерландах одобрили эвтаназию для маленьких детей

Правительство Нидерландов приняло решение по вопросу расширения правил эвтаназии в стране, одобрив их распространение на неизлечимо больных детей в возрасте от одного до 12 лет, испытывающих невыносимые страдания. Об этом пишет газета NL Times со ссылкой на распространенный в пятницу, 14 апреля, пресс-релиз голландских властей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Койперс заявил, что ожидает реализацию постановления в течение года. По его словам, новые правила, вероятно, будут применяться только к пяти-десяти детям в год, для которых эвтаназия "является единственным вариантом избавления от невыносимых страданий". Он подчеркнул, что речь идет о тяжелобольных детях, смерть для которых неизбежна и наступит в скором времени. "Это особо сложный вопрос, который касается очень тяжелых ситуаций. Ситуаций, с которыми никто не хотел бы столкнуться", - отметил министр.

В настоящее время закон об эвтаназии в Нидерландах позволяет взрослым и детям от 12 лет добровольно уйти из жизни, если они испытывают невыносимые страдания и не имеют шансов на выздоровление. По закону дети старше 12 лет считаются способными понять свое положение и серьезность своего решения, однако проект не предусматривал возможность эвтаназии для неизлечимо больных детей от одного года и до 12 лет.

При этом Нидерланды не станут первым государством, где закон разрешает проведение эвтаназии несовершеннолетним без ограничения в возрасте. Соответствующий закон действует в Бельгии с 2014 года.