Италия отправит в плавание парусник 30-х годов для рекламы своей продукции по всему миру

Парусник, названный в честь итальянского первооткрывателя Америго Веспуччи, отправится из Италии в плавание для рекламы продуктов под лозунгом "Сделано в Италии". Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судно военно-морского флота, построенное в 1930 году и описываемое как "самый красивый корабль в мире", отправится в путь 1 июля, чтобы "принести миру продукцию со знаком "Сделано в Италии" и великолепие нашей страны", сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Вооруженные силы борются за защиту итальянского культурного и экономического наследия", - заявил он.