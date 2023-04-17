https://news.day.az/world/1555847.html Италия отправит в плавание парусник 30-х годов для рекламы своей продукции по всему миру
Италия отправит в плавание парусник 30-х годов для рекламы своей продукции по всему миру
Парусник, названный в честь итальянского первооткрывателя Америго Веспуччи, отправится из Италии в плавание для рекламы продуктов под лозунгом "Сделано в Италии". Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Судно военно-морского флота, построенное в 1930 году и описываемое как "самый красивый корабль в мире", отправится в путь 1 июля, чтобы "принести миру продукцию со знаком "Сделано в Италии" и великолепие нашей страны", сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
"Вооруженные силы борются за защиту итальянского культурного и экономического наследия", - заявил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре