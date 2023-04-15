Получен первый сигнал со спутника IMECE, созданного турецкой компанией TÜBİTAK UZAY.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Отметим, что сегодня в 10:47 по местному времени был запущен на орбиту спутник наблюдения IMECE, созданный компанией TÜBITAK UZAY.

Процесс запуска состоялся на наземной станции слежения Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK) в Анкаре.

На мероприятии присутствовали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, руководитель Департамента стратегии и бюджета Ибрагим Шенел, глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, глава Управления цифровой трансформации Турции Али Таха Коч и президент TÜBITAK Хасан Мандал.

Напомним, что спутник IMECE должен был быть запущен в космос вчера, но из-за погодных условий запуск был отложен.