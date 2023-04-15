Турция начинает работы в рамках нацпроекта по производству подводных лодок

В Турции начинается работа в рамках проекта MILDEN (национальная подлодка), которая будет осуществляться на судостроительном заводе в Гёльджюке.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в настоящее время продолжается строительство шести подводных лодок класса Type-214TN Reis.

Отмечается, что после проекта строительства подводных лодок нового типа, реализуемого совместно с Германией, Турция приступает к проекту MILDEN.

"В рамках проекта MILDEN планируется начать строительство "испытательного блока" в 2023 году, а судостроительную деятельность - в 2025 году. Ожидается, что первая подводная лодка MILDEN будет передана командованию ВМС Турции к 2030 году", - говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.