Почти 15 тысяч человек эвакуируют в Дрездене из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны. Авиабомбу обезвредят в течение дня, сообщили в газете Bild, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Снаряд обнаружили во время строительных работ. Вес бомбы американского производства составил 250 килограммов. Специалисты обезвредят ее на месте. Из-за операции ограничат движение автобусов и поездов.

Эвакуацию местных жителей начали в 10:00. Также рядом располагаются два центра для престарелых и инвалидов.