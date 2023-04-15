В слитых документах Пентагона нашли данные о китайских аэростатах

В слитых секретных документах Пентагона обнаружилась информация разведки США о четырех аэростатах КНР, которые американские власти считают шпионскими. С первым из них военные США столкнулись еще полтора назад, утверждает газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В документах сообщается, что китайские зонды, которым присвоили названия "Аккардо-21" и "Балджер-21", были обнаружены над территорией США в 2021 году. Наблюдение за "Балджером" велось с декабря 2021 года по 2022 год, а "Аккардо" был обнаружен раньше, но подробности по нему не приводятся.

Сотрудники американской разведки заявляют, что оба зонда несли на себе "сложное оборудование для слежки". Причем один из них якобы пролетал над ударной группой авианосцев США. Один из зондов упал в Южно-Китайском море, судьба второго не раскрывается.

Сбитый в феврале 2023 года в небе над США зонд назвали "Киллин-23". Утверждается, что специалистам Пентагона даже спустя неделю после уничтожения не удалось установить предназначение многих устройств на его борту. Однако они установили, что солнечные батареи зонда генерировали до 10 тысяч ватт энергии. Этого достаточно для работы радара с синтезированной аппаратурой, способного с помощью микроволн сканировать местность и получать изображения предметов, скрытых за облаками, дымом, льдом и брезентом. При этом у экспертов не хватает данных для того, чтобы сказать, нес ли зонд оптическое оборудование.

В данных Пентагона утверждается, что программа разведывательных аэростатов была настолько сильно засекречена вооруженными силами КНР, что о ней не знало даже правительство Китая.